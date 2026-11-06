Az irodalmi díjak „szexizmusa” ellen tiltakoznak francia írónők

Tiltakozásának adott hangot több mint kétszáz francia írónő, többi között a Nobel-díjas Annie Ernaux, Virginie Despentes és Anne Godard amiatt, hogy az öt legfontosabb francia irodalmi díjat idén mind férfiak kapták.

„Dühünknek adunk hangot a Franciaországra jellemző irodalmidíjrendszerrel szemben, amelynek működése egyáltalán nem tükrözi a kortárs irodalom gazdagságát és sokszínűségét” – közölték a szerzőnők a Libération című napilap internetes oldalán pénteken megjelent írásukban.

Az elmúlt napokban jelentették be az öt nagy irodalmi díj idei nyerteseit: a Goncourt-díjat Philippe Jaenada, a Renaudot-díjat François-Henri Désérable, a Femina-díjat Yannick Haenel, a Médicis-díjat Philippe Vasset, a Francia Akadémia Nagydíját pedig Sébastien Lapaque kapta.

„A zsűrik hősies tettet hajtottak végre, amikor csak férfiakat jutalmaztak. Még hősiesebb, hogy egy olyan irodalmi szezonnyitóról van szó, amelyet nyitottnak tartott mindenki, és nagyon sok szép és fontos szöveget írtak nők, amelyeket a kritika is üdvözölt, valamint a könyvesboltok és az olvasók is támogattak” – állítják az aláírók.

Közülük néhányan kaptak kevésbé ismert díjakat, mint például a Décembre-díjat Anne Godard, a Flore-díjat Lucie Rico, vagy a Femina külföldi regénynek járó díját az amerikai Laura Kasischke.

A szerzők szerint „a régi patriarchális belterjes rendszer teljes gőzzel működik, és azért is hatékony, mert a nagy díjak zsűrijének tagjait haveri alapon nevezik ki, és többségük élete végig a posztján marad”.

Az aláírók úgy érzik, hogy a zsűrik azért vonakodnak női szerzőket díjazni, mert távolságtartással tekintenek az olyan szövegekre, amelyek irodalmi szintre emelik azokat a női témákat, amelyek rémületet keltenek, mint például a vérfertőzés, amely idén több új könyv témája.

A szerzők olyan „forgó és paritásos zsűrik” létrehozására szólítanak fel, amelyek „valódi szerkesztői sokszínűséget” képviselnek.

A Camille Froidevaux-Metterie filozófus és Louise Chenneviere, valamint Anne Godard írók által kezdeményezett felhívás aláírói között szerepel Anne Berest, Adele Yon, Emma Marsantes és Nadia Daam is.

Forrás: MTI

Nyitókép: AP Photo

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