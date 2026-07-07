Lemondott a Gázai övezeti Hamász-kormány

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak (NCAG) – jelentette be hétfőn a terrorszervezet.

A lépést a Béketanács létrehozásával kapcsolatban tették meg. A szervezet közleménye szerint valamennyi közalkalmazott továbbra is ellátja feladatait, és biztosítja a közszolgáltatásokat.

Hangsúlyozták, hogy ezek a dolgozók „közszolgák, akik készek az NCAG irányítása alatt dolgozni”. A Hamász szerint a hatáskörök átadásához szükséges valamennyi közigazgatási előkészület megtörtént. A döntés nem érinti a terrorszervezet katonai szárnyát, amelynek lefegyverzéséről a közvetítők továbbra is tárgyalnak a Hamásszal.

Izrael a bejelentés ellenére nem fogja engedélyezni, hogy az NCAG Kairóban tartózkodó tagjai belépjenek az övezetbe.

Mindazonáltal amíg Izrael nem válik részévé ennek a folyamatnak, és az Egyesült Államok sem gyakorol nyomást a terv végrehajtása érdekében, nem várható érdemi változás a Gázai övezet helyzetében.

A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint a lépés ezért elsősorban szimbolikus, és a gyakorlatban egyelőre csekély közvetlen hatása lesz. Célja annak demonstrálása, hogy a terrorszervezet kész átadni a Gázai övezet polgári közigazgatását a technokrata bizottságnak, összhangban Donald Trump amerikai elnök Gázára vonatkozó, húszpontos tervével.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya 2026. július 6-án (Fotó: Ahmad Hasaballah / Getty Images Hungary)

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