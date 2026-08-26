Meghalt Tim Curry

Nyolcvanéves korában elhunyt Tim Curry brit színész és szinkronszínész.

1946. április 19-én született az angliai Cheshire-ben. Kisebb televíziós szerepek után 1968-ban beválogatták a Hair című musicalbe, amelyben megkapta élete első jelentős szerepét. A világhírnevet a Rocky Horror Picture Show főszerepe hozta meg számára.

Színpadi szerepeiért kétszer tüntették ki a színészeknek járó legrangosabb Tony-díjjal.

Számtalan emlékezetes filmszerep fűződik nevéhez, Stephen King Az című regényének televíziós adaptációjában például a félelmetes Pennywise bohócot keltette életre. Pályafutása során feltűnt többek között az Oscar, a Reszkessetek, betörők! 2., a Vadászat a Vörös Októberre, a Clue és A három testőr című filmekben is.

Curry 2012-ben súlyos stroke-ot kapott, amely után mozgásában korlátozottá vált, szinkronszínészként azonban tovább dolgozott.

Amerikai idő szerint kedd este érte a halál Los Angeles-i otthonában.

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