Hol a legjobb az emberek mentális egészsége?

Idén immár harmadik alkalommal készítette el a világ mentális állapotát bemutató éves jelentését a texasi Sapien Labs nonprofit kutatóközpont. Az eredmények szerint tavaly megállt a megelőző két évet jellemző romló tendencia, de a koronavírus-pandémia hatásai továbbra is érzékelhetők a Föld lakosságán.

Mint azt tavaly megírtuk, a Mental State of the World (MSW) című jelentés szerint 2020-ban nyolc, 2021-ben pedig három százalékponttal romlott az emberek mentális egészsége világszerte. Dacára a koronavírus-világjárvány miatt elrendelt korlátozások fokozatos feloldásának, javulás a 2022-es évben sem történt a felmérések tanúsága alapján, viszont ezúttal legalább nem regisztráltak további gyengülést a kutatás készítői. „Az adatok egyfajta barométerként szolgálnak arra, hogy milyen is globális társadalmunk helyzete, ahogy lassanként kilábalunk a pandémiából. 2022-ben úgy találtuk, hogy a barométer mutatója egy helyben maradt, azaz nem következett be további romlás a mentális jóllét terén, de nem is mutatkoznak gyógyulás jelei a pandémia előtti szintek felé” – olvasható az idei jelentésben.

A kutatók 64 ország összesen közel 408 ezer lakosa bevonásával készítettek online kérdőíves felmérést, amelyben a válaszadás anonim módon történt. A kérdéssor a résztvevők mentális egészségét volt hivatott felmérni, a válaszok értékelése alapján pedig kialakult az úgynevezett mentális egészség kvóciens (MHQ). Az MHQ globális átlaga – egy mínusz 100-tól plusz 200-ig terjedő skálán – 2022-ban 64-es, közepesnek számító értéket ért el. A nemzetek közötti összevetésben Tanzánia lakossága végzett a lista élén 94-es MHQ-mutatóval, megelőzve olyan latin-amerikai országokat, mint Panama, Puerto Rico, a Dominikai Köztársaság és Venezuela. A rangsor végén Írország, Ausztrália, Brazília, a Dél-afrikai Köztársaság és az Egyesült Királyság található 46 és 56 közötti értékekkel.

Főként a fiatalok mentális állapota rossz

A felmérés szerint a különböző korosztályok közül a fiatal felnőttek küzdenek a legnagyobb arányban mentális egészségüket veszélyeztető kihívásokkal – írja a felmérést szemléző cikkében a The Guardian. Például a 18 és 24 év közötti generáció teljesített a legrosszabbul a szociális ént vizsgáló kérdések terén. Leegyszerűsítve ez a mutató azt fejezi ki, hogy egy egyén hogyan érzékeli önmagát, illetve a képességét, hogy jelentőségteljes kapcsolatokat tartson fenn. Az idősekhez képest ez a korcsoport háromszor nagyobb valószínűséggel számolt be arról, hogy nem jön ki jól a családtagjaival, vagy hogy akár kifejezett konfliktusai vannak családi körben. Ezenkívül a fiatal felnőtteknek sokkal ritkábban vannak közeli barátaik, mint a 75 évnél idősebb generáció tagjainak.

A családi kötelékek világszerte egyre inkább meggyengülnek a felmérés alapján, ami jelentős kihatással lehet az emberek mentális egészségére. Egészen pontosan a kutatási eredmények azt mutatják, hogy a közeli barátságok hiánya és a gyenge családi kapcsolatok együttesen mintegy tízszeresére növelik annak veszélyét, hogy egy egyén gyenge mentális egészséggel küzdjön. „Ezek az adatok arra utalnak, hogy nem értékeljük kellőképpen az emberi elme alapvető kapcsolatkereső természetét. Bármennyire is úgy hisszük, hogy mindannyian függetlenek vagyunk, jóllétünk alapjaiban függ a kapcsolatainktól” – húzta alá Tara Thiagarajan, a Sapien Labs alapítója és vezető kutatója.

Forrás: hazipatika.com