Hollandia további 1,2 milliárd eurós támogatást nyújt Ukrajnának

Hollandia a következő három évben további 1,2 milliárd euró nem katonai támogatást nyújt Ukrajnának – jelentette be a holland kormány; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán látogat Hágába, ahol Rob Jetten miniszterelnökkel és Vilmos Sándor királlyal tárgyal.

Az NlTimes hírportál közlése szerint Zelenszkij látogatása a hágai Catshuisban, a miniszterelnök hivatalos rezidenciáján kezdődik, ahol Rob Jetten kormányfővel találkozik. Ezt követően a két ország kormánydelegációi folytatnak megbeszéléseket, amelyeken holland részről Dilan Yesilgöz-Zegerius védelmi miniszter és Tom Berendsen külügyminiszter is részt vesz.

Az ukrán államfőt a tárgyalások után Vilmos Sándor király fogadja a hágai Huis ten Bosch-palotában.

A látogatással egy időben Kijevben tartózkodik Sjoerd Sjoerdsma holland külkereskedelmi és fejlesztési együttműködési miniszter, aki bejelentette, hogy Hollandia a következő három évben további 1,2 milliárd euróval támogatja Ukrajna legsürgetőbb szükségleteinek kielégítését, valamint az ország helyreállítását és újjáépítését.

A támogatási csomag emellett a holland vállalkozások lehetőségeinek bővítését is szolgálja, különösen a víz- és energiaügyi ágazatokban. A kormány tájékoztatása szerint Oroszország egyre gyakrabban veszi célba az ukrán víz- és energiaügyi infrastruktúrát, miközben az országnak égető szüksége van ezekre a létesítményekre ahhoz, hogy átvészelje a telet.

A csomag részeként Hollandia még az idén 40 millió eurót bocsát az ukrán energetikai támogatási alap rendelkezésére a sürgős helyreállítási munkálatok felgyorsítására. További 55 millió eurót különítenek el energetikai berendezések és eszközök szállítására holland vállalatoktól ukrán partnereknek. Emellett bővítik az exporthitel-biztosítási lehetőségeket, hogy mérsékeljék az Ukrajnába exportáló vállalatok pénzügyi kockázatait.

Sjoerdsma hangsúlyozta, hogy Ukrajna rendkívül nehéz tél elé néz, ezért a támogatás fenntartása Európa közös biztonsága szempontjából is létfontosságú.

„A helyreállítás és az újjáépítés támogatása nem várhat a tűzszünetre. Ukrajnának most van szüksége ránk – katonai, társadalmi és gazdasági téren egyaránt. Függetlenül a harctéri fejleményektől, az alapvető infrastruktúrának működőképesnek kell maradnia” – mondta.

Zelenszkij kedden a közösségi médiában arról számolt be, hogy Oroszország az elmúlt két hétben több mint száz ballisztikus rakétát indított a tágabb kijevi térség ellen. Az elnök szerint Ukrajna katonai pozíciói most a legerősebbek, ugyanakkor a légvédelmi eszközök, különösen a Patriot-rendszerek szállításának késedelme jelentősen korlátozza Ukrajna diplomáciai lehetőségeit.

Forrás: MTI

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