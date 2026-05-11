Hantavírus: lezárult a Hondius evakuálásának első fázisa

Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa. Nyolc repülőgéppel összesen 94-en hagyták el Tenerife szigetét a nap folyamán – közölte a spanyol egészségügyi miniszter vasárnap este, Granadilla de Abona teherkikötőjében tartott sajtótájékoztatón,

Mónica Garcia elmondta: a művelet a terveknek megfelelően haladt és hétfőn folytatódik. Ekkor várhatóan további 25 ember távozik a hajóról, heten egy Ausztráliából érkező repülőgéppel, 18-an pedig egy újabb holland járattal.

Az óceánjárón a legénység 34 tagja marad, akik tovább hajóznak Rotterdamba, ahol fertőtleníteni fogják a Hondiust – tette hozzá.

A hajó kora reggel érkezett meg Tenerife partjaihoz fedélzetén 152 emberrel. Miután lehorgonyzott a kikötőben, egészségügyi szakemberek szálltak fel rá, és megvizsgálták az utasokat, valamint a személyzet tagjait, megállapítva, hogy mind tünetmentesek.

Elsőként 14 spanyol állampolgár hagyhatta el az óceánjárót, akiket kisebb csoportokban motoros gumicsónakkal vittek a partra, ahol a hadsereg által biztosított autóbuszra szálltak, amely a 10 percre található repülőtérre vitte őket, közvetlenül a repülőgéphez.

A védőöltözetet, FFP-2-es maszkot viselő utasok két órás út után érkeztek meg Madridba. Itt, a Gómez Ulla katonai kórházban karanténba kerültek.

A hajó utasai nemzetiségük szerinti csoportokban hagyhatták el a hajót, szigorú biztonsági intézkedések közepette, mindig csak akkor, amikor repülőgépük készen állt az indulásra. A spanyolokat öt francia állampolgár követte.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök Párizsba érkezésük után az X közösségi oldalon hozta nyilvánosságra, hogy a repülőn az egyik utason tünetek jelentkeztek, ezért mindannyiukat szigorú karanténba helyezték, és újabb egészségügyi ellenőrzésen fognak átesni.

Utolsóként a Hondius utasainak amerikai csoportját szállító repülőgép hagyta el Tenerife déli repülőterét az esti órákban.

Forrás: MTI

