Irán bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől – számolt be a Mehr iráni állami hírügynökség.

A közlemény szerint a döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán „a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének” nevezett.

Irán állítása szerint a lépés az első válaszreakció egy szélesebb intézkedéssorozatban, és figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az „agresszió” folytatódik.

Az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) közleményben figyelmeztette a hajókat, hogy ne közelítsék meg a Hormuzi-szorost, és közölte, hogy ellenkező esetben biztonságuk veszélybe kerülhet.

J.D.Vance amerikai alelnök eközben a Fox News-nak adott interjújában azt mondta, biztos abban, hogy a Washington által közvetített 14 pontos megállapodás keretében létrejött tűzszünet fennmarad Iránnal, és nem lát arra utaló jeleket, hogy a Hormuzi-szoros valóban le lenne zárva.

Forrás: MTI

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