3,2 millió iráni kényszerült elhagyni otthonát

Legkevesebb 3,2 millió iráni hagyta el ideiglenesen lakhelyét az amerikai–izraeli hadművelet miatt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) adatai szerint.

A főbiztosság arról tett jelentést, hogy 600 000 és egymillió közötti az otthonukat hátrahagyó családok száma. A legtöbb ember Teheránból és más nagyobb városok környékéről menekül biztonságot keresve az ország északi, vidéki területein.

A szakértők szerint ez a szám a harcok folytatása esetén növekedni fog, ami humanitárius válságot idéz elő a térségben.

A szervezet külön felhívja a figyelmet az Iránban eleve menekültként tartózkodó – főként afgán – családok nehéz helyzetére. Bizonytalan helyzetük és a hiányos szociális védelem miatt ők különösen kiszolgáltatottak.

Kárpátalja.ma

Forrás: suspilne.media

Nyitókép: AP

