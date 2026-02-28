Iráni konfliktus: lezárják a Hormuzi-szorost

Az iráni Forradalmi Gárda közölte szombaton, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át.

A térségben közlekedő hajók rádióüzenetet kaptak a Forradalmi Gárdától arról, hogy „nem engedik át a hajókat a Hormuzi-szoroson” – mondta el a Reuters hírügynökségnek az Európai Unió haditengerészeti missziójának (Aspides) egy tisztségviselője. Nagy-Britannia tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO) is arról adott hírt, hogy a térségbeli hajókat értesítették a szoros lezárásáról.

Több tengeri szállítmányozási vállalat jelezte, hogy egyelőre felfüggesztik tevékenységüket a szoroson keresztül. Műholdfelvételeken látszik, hogy számos tartályhajó megállt a szoroshoz közeli nagyobb kikötőknél, például az egyesült arab emírségekbeli Fudzseirában, és nem halad további a Hormuzi-szoros felé.

Forrás: MTI

Kapcsolódó: