Donald Trump: Napokon belül megszülethet az iráni megállapodás

Az Egyesült Államok elnöke szerint a végső szakaszába érkeztek a Washington és Teherán közötti tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a régóta várt megállapodást. Donald Trump elnök úgy fogalmazott, hogy a felek már csaknem minden vitás kérdést rendeztek.

Az amerikai elnök hétfőn éjszaka New York repülőterén újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős egyezség, amit akár 2-3 napon belül aláírhatnak, miután nem maradtak vitás pontok. Megismételte, hogy a megállapodás létrejöttét követően azonnal megnyílik a Hormuzi-szoros.

Az elnök szerint az Irán ellen érvényben lévő blokád „erőteljesebb a bombázásnál”.

Donald Trump közölte, hogy épségben van az Omán partjainak közelében lezuhant katonai helikopter kéttagú legénysége, akiket a tengerből mentettek ki.

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért illetékes Középső Parancsnokságának kedden reggel kiadott közleménye szerint az Apache helikopter járőrfeladatot látott el, amikor hétfőn lezuhant az Ománi-öböl felett. A fedélzetén tartózkodó katonákat két órán belül megtalálták, állapotuk stabil, az incidens okát egyelőre vizsgálják.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: korábbi felvétel, MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz

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