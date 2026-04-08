Izrael támogatja az iráni tűzszünetet

Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, a tűzszünet azonban nem terjed ki Libanonra – közölte az izraeli miniszterelnöki hivatal angol nyelvű közleményében.

„Izrael támogatja Donald Trump elnök döntését, hogy két hétre felfüggeszti az Irán elleni csapásokat, azzal a feltétellel, hogy Irán azonnal megnyitja a szorosokat, és beszüntet minden támadást az Egyesült Államok, Izrael és a térség országai ellen” – hangsúlyozta közleményében a miniszterelnöki hivatal.

„Izrael támogatja az Egyesült Államok azon erőfeszítéseit, melyek biztosítják, hogy Irán többé ne jelentsen nukleáris, rakéta- és terrorfenyegetést Amerikára, Izraelre, Irán arab szomszédaira és a világra. Az Egyesült Államok közölte Izraellel, hogy elkötelezett e célok elérése mellett – amelyeket az USA, Izrael és Izrael regionális szövetségesei egyaránt osztanak – a közelgő tárgyalások során. A kéthetes tűzszünet nem terjed ki Libanonra„- tette hozzá Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala.

A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól a Perzsa-öböl bejáratánál – mondta egy, a tárgyalásokon részt vevő, névtelenséget kérő helyi forrás szerdán. Irán a beszedett pénzt újjáépítési célokra fogja felhasználni.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke telefonon beszélt Netanjahuval a kéthetes tűzszünet bejelentése előtt, izraeli idő szerint éjfél után. Egy „magas rangú politikai forrás szerint” – Izraelben ezzel a címmel a nevének elhallgatását kérő miniszterelnököt szokta jelölni a helyi média – az Egyesült Államok előzetesen egyeztette Izraellel az ideiglenes tűzszünetet – közölte a ynet hírportál.

A forrás szerint olyan lépésről van szó, amelynek keretében Irán anélkül nyitja meg a Hormuzi-szorost, hogy előzetesen teljesítenék követeléseit – többek közt a háború végleges lezárását, kártérítést, a súlyos szankciók feloldását.

„Donald Trump kormányának vezető tisztségviselői világossá tették Izrael számára, hogy a következő két hétben zajló tárgyalások során az Egyesült Államok határozottan ragaszkodni fog a nukleáris anyagok elszállításához, az urándúsítás leállításához, a ballisztikus rakéták jelentette fenyegetés megszüntetéséhez és további követelésekhez a rezsim infrastruktúráját a háború kezdete óta, és különösen az utóbbi napokban ért súlyos légicsapások hatására”– közölte a forrás.

Egy, a Haaretz című újságnak nyilatkozó izraeli kormányzati forrás szerint Jeruzsálemben tartanak attól, hogy az izraeli érdekeket, vagy azok egy részét nem veszik figyelembe a majdani megállapodásnál.

Izraelben a tűzszünet bejelentése után, helyi idő szerint hajnali három óra után Iránból jelentős rakétatámadást indítottak az ország déli, középső és északi része ellen. Több helyről jelentettek becsapódásokat: Tel-Avivból, Petah Tikvából, Bné Brakból, Beér-Sevából, Omerből és Neserből. Beér-Seva mellett, a Tel-Seva nevű arab faluban hárman megsebesültek.

Pakisztán miniszterelnöke azt mondta, hogy a tűzszünet a libanoni harcokra is vonatkozik, és Izraelt is tájékoztatták erről. A miniszterelnöki hivatal közleménye ezzel ellentétben az ottani harcok folytatását ígérte.

A nyitókép illusztráció/AFP/Fadel Itani

MTI