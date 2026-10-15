Jól érzi magát a kedden megoperált XIV. Leó pápa

A pápán végzett sebészi beavatkozást követő vizsgálatok megfelelőek – közölte a XIV. Leó állapotát kísérő orvoscsoport szerdán.

XIV. Leó pápa múlt vasárnap jelentette be, hogy tüdődaganat miatt pár napon belül meg fogják műteni. A katolikus egyházfőn végül kedden egy 90 perces beavatkozást hajtottak végre, amelynek során rosszindulatú daganatot távolítottak el a jobb tüdejéből.

„A pápa jól van, és jó a kedve” – jelentette ki Matteo Bruni szentszéki szóvivő a Vatikánnál akkreditált újságírók kérdéseire válaszolva. Megerősítette, hogy XIV. Leónak a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hozzátette továbbá, hogy a biopszia végső eredményére még várni kell.

Rendben halad a műtét utáni felépülés

A római Gemelli-klinika által kiadott orvosi közlemény szerint XIV. León vér- és mellkasi röntgenvizsgálatot végeztek. A pápa légzési gyógytornát végzett, és elkezdett járni a klinika kórtermében. Emellett újrakezdte a rendszeres táplálkozást, reggelizett és ebédet is fogyasztott. Az orvosok szerint a posztoperációs szakasz „a terveknek megfelelően halad”. Ez a második közlemény, amelyet a műtétben részt vevő orvoscsapat két vezetője, Stefano Margaritora, a katolikus kórház mellsebészeti osztályának főorvosa, valamint Luigi Carbone sebész, a pápa személyes orvosa, a Vatikánvárosi Állam Kormányzósága Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője közösen adott ki.

Matteo Bruni beszámolója szerint az orvosok azután tanácsolták a pápának a műtétet, hogy robotasszisztált bronchoszkópia segítségével mintát vettek a tüdejében talált csomóból, kontrasztanyagos mellkas CT-vizsgálatot végeztek, valamint elvégezték a daganatos betegségek felismerésében alkalmazott PET-vizsgálatot. A szóvivő hangoztatta, hogy a pápa „szándéka, kívánsága az, hogy el tudjon utazni Dél-Amerikába”. Ezzel arra utalt, hogy november 6. és 17. között XIV. Leó pápát apostoli látogatásra várják Uruguayba, Argentínába és Peruba.

Forrás: MTI

Forrás: korábbi felvétel, picture alliance/Getty Images

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →