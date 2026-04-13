A katyni vérengzés áldozatainak emléknapján mondott beszédet a lengyel elnök

A katyni vérengzés áldozatai arra emlékeztetnek, hogy a demokráciát nem lehet megérteni Közép-Európa történelmi tapasztalata nélkül, amely szerint Oroszország fenyegetést jelent a szabad világra – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn Varsóban.

A lengyel elnök a katyni vérengzés áldozatainak emléknapja alkalmából a fővárosi Katyni Múzeumban rendezett ceremónián mondott beszédet. Az emléknapon felidézik, hogy 1943. április 13-án a németek nyilvánosságra hozták az 1940 tavaszán a szovjet államvédelmi szervek által a lengyel értelmiségieken elkövetett tömeggyilkosságot.

Katyn „egy szörnyű, 22 ezer lengyel tiszt, rendőr, határőr ellen elkövetett népirtó bűncselekmény”

– jelentette ki Nawrocki.

Felidézte: 1945 után Katyn „a kommunisták hazugságainak egyik alapkövévé vált”, e hazugság köré „építették fel az egész pártapparátust, az oktatást és a nevelést”. A szovjetek „hazudtak, amikor szövetségeseikre, a németekre hárították át a felelősséget” – emlékeztetett.

A katyni népirtásért a közép- és kelet-európai nemzetek fizettek, a 1945 után kialakult világrendnek „megvolt a maga ára” – szögezte le Nawrocki.

Hozzátette: a katyni áldozatok előtt tisztelegve tudatosítani kell, hogy „a háborúk nélküli világot, a közös Európát, a demokratikus értékek közös világát” nem lehet megérteni „a Közép- és Kelet-Európa perspektívájának megértése nélkül”. Olyan országokról van szó, amelyek „tökéletesen ismerik a Szovjetuniót, amelyek ma tudják, hogy Oroszország fenyegetést jelent a szabad világra”, valamint hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök „a Szovjetunió tevékenységét ismétli meg” – fogalmazott a lengyel elnök.

Kapcsolódó: