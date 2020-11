Kihunynak az Eiffel-torony fényei a dzsihadista támadások áldozatainak emlékére

Koncertekkel, virágokkal és az Eiffel-torony díszkivilágításával emlékeznek pénteken Franciaországban az öt évvel ezelőtti brutális támadássorozat áldozataira. Az Iszlám Állam terrorszervezet tagjai 2015. november 13-án a francia főváros több pontján – a belvárosban a nyílt utcán, egy futballmeccsen és a Bataclan klubban – tüzet nyitottak védtelen emberekre. A támadások 130 halálos áldozatot követeltek.

Az összehangolt támadássorozatot radikális iszlamisták három csoportja hajtotta végre, akik az Iszlám Állam (ISIS) terrorszervezet tagjai voltak. A párizsi lövöldözések és robbantásos merényletek során mintegy 350-en megsebesültek, és 130-an meghaltak.

A legsúlyosabb támadás, ami békeidőben érte Franciaországot

A támadások a Stade de France stadionban, a Franciaország–Németország válogatott futballmérkőzésen kezdődtek, ahol november 13-án este 21:20-kor három dzsihadista működésbe hozta a derekára erősített robbanó övet. Az öngyilkos merénylők mellett egy portugál teherautósofőr életét vesztette, a meccs nézőit pedig még órákig nem engedték ki a stadionból a rendőrök.

A terror ezután Párizs utcáin folytatódott: a három dzsihadistából álló második csoport egy fekete Seattal áthajtott a 10. és a 11. kerületen, és válogatás nélkül tüzet nyitott az éttermek teraszain ülő vendégekre. A félórás ámokfutásban 39-en vesztették életüket.

Az egyik támadó később felrobbantotta magát a Comptoir Voltaire kávézóban.

Az iszlamisták harmadik csoportja 21 óra 40 perckor betört a Bataclan színházba és zenés klubba, gépfegyverrel válogatás nélkül tüzet nyitottak az Eagles of Death Metal rockzenekar rajongóira, akik közül 89-et megöltek. A francia rendőrség különleges egységei vetettek véget a vérengzésnek, a három támadóból kettőt a helyszínen lelőttek.

A támadások után öt nappal a rendőrség házkutatás során lelőtte az iszlamisták feltételezett vezetőjét, a belga Abdelhamid Abaoudot és két társát.



Az egyetlen életben maradt támadó, Szalah Abdeszlam és 19 további dzsihadista bírósági tárgyalása 2021 elején kezdődik Párizsban.

Ismét terrorkészültségben az ország

Öt évvel később ismét terrorkészültség van érvényben a radikális iszlamisták miatt Franciaországban, ahol három iszkamista támadás is történt az elmúlt hetekben. Samuel Paty történelemtanárt a nyílt utcán lefejezte egy csecsen származású ISIS-harcos, amiért a férfi a Mohamed prófétáról készült karikatúrákkal tanította a diákjait a szólásszabadság fontosságára. Októberben Nizzában három embert sebzett halálra egy iszlamista férfi a Notre-Dame székesegyházban, katolikus hitük miatt.

Jean Castex miniszterelnök és Anne Hidalgo párizsi polgármester, valamint az áldozatokat képviselő csoportok pénteken meglátogatják a támadások helyszínét, ahol virágokkal, koszorúkkal emlékeznek az ártatlan emberekre. Este 8 órakor kialszanak az Eiffel-torony fényei, majd az éjszaka folyamán rövid időre ismét felgyulladnak az áldozatok tiszteletére.

Koncertekkel is emlékeznek a 130 áldozatra: péntek este fél 9-kor a Párizsi Filharmonikusok rendkívüli online hangversenyt adnak Louise Albertini vezényletével, akinek fia a Bataclan klub elleni támadásban vesztette életét. Élő online koncerttel hajt fejet az áldozatok előtt péntek este az amerikai Queens Of The Stone Age zenekar is, amely a terrortámadások estéjén lépett volna fel a Bataclanban.

