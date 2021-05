Kilencven palesztin sebesült meg a szombat éjszakai jeruzsálemi összecsapásokban

Mintegy kilencven palesztin sebesült meg az izraeli biztonsági erőkkel való összecsapásokban szombat éjszaka Jeruzsálemben – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

Az Al-Aksza mecsetnél folytatott késő esti imádkozás végeztével az óváros Kelet-Jeruzsálem felé vezető Damaszkuszi kapujánál összecsapások törtek ki a palesztinok és az izraeli rendőrök között. A rendőri beszámoló szerint az imáról távozó muzulmánok köveket, különböző tárgyakat, füstbombákat és patronokat dobáltak a rendfenntartókra, akik különböző tömegoszlató fegyvereket vetettek be, vízágyút, villanógránátokat, könnygázt és gumilövedékeket .

Mintegy kilencven palesztin megsebesült, döntő többségük könnyebben, de a közszolgálati rádió beszámolója szerint 16-an kórházi ellátásra szorultak.

A ynet közlése szerint több mint nyolcvanezer, a rádió szerint mintegy kilencvenezer muzulmán imádkozó érkezett szombat este Jeruzsálembe az óvárosban található Al-Aksza mecsethez, az iszlám vallás Mekka és Medina utáni harmadik legszentebb helyéhez a jövő szerdán véget érő ramadán muzulmán böjti hónap egyik utolsó esti imájára.

Az izraeli rendőrség kora este lezárta a városba vezető utakat, nem engedte be az imádkozókat szállító autóbuszokat és személyautókat, így számos busz utasai, vállukon imádkozószőnyegeikkel, gyalog – a rendőri intézkedés miatt dühösen – meneteltek az óváros felé. Később ismét engedélyezték az utakon a forgalmat.

Péntek éjjel is összecsapások dúltak Jeruzsálemben a biztonságiak és az imára érkező muzulmánok között, amelyekben mintegy kétszáz muszlim és 17 rendőr sebesült meg.

Idén fokozza a ramadán idején szokásos feszültséget, hogy hétfőre ígért ítéletet a legfelsőbb bíróság a Sejk Dzsarra lakónegyedben folyó kilakoltatások ügyében, amivel egy évek óta folyó jogi küzdelem zárul le.

Emiatt számos tüntetés és összecsapás zajlott ebben, az óvárostól északra található lakónegyedben is, ahol a zsidó telepesek az utóbbi években felvásároltak számos épületet, valamint jogi úton megkérdőjelezték számos palesztin család tulajdonjogát évtizedek óta lakott otthonaikhoz, és régebbi zsidó tulajdonosokra hivatkozva elkezdték kiköltöztetésüket.

A védelmi szervek vezetői arra figyelmeztették a politikai vezetőket, hogy lángba boríthatja Kelet-Jeruzsálemet, és eszkalációhoz vezethet a térségben, ha hétfőn a szokásokhoz híven megrendezik a város keleti felének 1967-es elfoglalását ünneplő Jeruzsálem-napot.

Magas rangú biztonsági tisztviselők szerint meg kell változtatni a hagyományos, izraeli zászlós zászlós felvonulás időpontját, vagy legalább csökkenteni kell résztvevőinek számát, valamint módosítani kell a menet útvonalát, ugyanis az a korábbi években az óváros túlnyomórészt arabok lakta negyedeiben haladt.

A Háárec című újság honlapjának értesülése szerint arra is figyelmeztettek a biztonságiak, hogy az izraeli vallásos zsidók hétfői Templom-hegyi körsétája is további feszültségekhez vezethet Jeruzsálem mellett még a Gázai övezetben és Ciszjordániában is.

