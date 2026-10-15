Négy ukrán állampolgárt toloncoltak ki Lengyelországból
Négy ukrán állampolgárt toloncoltak ki Lengyelországból rendszeresen elkövetett jogsértések és a közrend veszélyeztetése miatt. Az érintetteket a lengyel–ukrán határra kísérték, és átadták az ukrán határőrségnek.
A lengyel rádió beszámolója szerint a kitoloncoltak ügyében a Lengyel Határőrség Kárpáti Osztályának újszandeci munkatársai intézkedtek.
A kiutasítottak között van egy 29 éves férfi, akit feleségével szemben hosszú időn át elkövetett lelki és fizikai bántalmazás miatt ítéltek el. Egy másik, 34 éves ukrán állampolgár büntetett előéletű: korábban kábítószer birtoklása, ittas vezetés és lopás miatt is elítélték.
A hatóságok két nőt is kitoloncoltak, akiket élelmiszerboltokban elkövetett sorozatos lopásokkal gyanúsítanak.
Mind a négy személyt rendőri kísérettel szállították a lengyel–ukrán határhoz, ahol a Medyka határátkelőnél átadták őket az ukrán határőrségnek. Valamennyiükkel szemben több évre szóló beutazási tilalmat rendeltek el Lengyelország, illetve a schengeni övezet területére.
Nyitókép: illusztráció