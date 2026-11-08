Krakkói lövöldözés: holttesteket találtak az elkövető otthonában

Két nő és egy férfi holttestét találták meg a krakkói lövöldözés elkövetőjének otthonában – közölte Donald Tusk lengyel kormányfő szombat esti sajtóértekezletén.

Donald Tusk a lövöldözés után válságstábot hívott össze Krakkóban az illetékes miniszterek és a biztonsági szolgálatok vezetőinek részvételével.

A miniszterelnök elmondta, házkutatást tartottak a merénylő otthonában, a dél-lengyelországi Ostrowiec Swietokrzyski városában. Sok jel arra utal, hogy a házban talált halottak az elkövető közvetlen családtagjai lehetnek – mondta.

Andrzej Fijolek, a rendőrfőkapitányság szóvivője később a PAP hírügynökséggel közölte, az áldozatok valószínűleg a merénylő szülei és testvére.

Szombat délután hat ember meghalt és tizenöten megsérültek, amikor egy 24 éves lengyel állampolgárságú férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén. Az elkövetőt meglőtték, elfogták és kórházba szállították.

Marek Boron lengyel rendőrfőkapitány a válságstáb ülésén közölte, a halálos áldozatok között egy brit állampolgár van és három lengyel nő, két halottat még nem azonosítottak. A lengyel külügyminisztérium tudatta, a sérültek között van egy 74 éves portugál állampolgárságú nő. A varsói orosz nagykövetség szerint egy orosz állampolgár is megsebesült.

Karol Nawrocki államfő november 8-át és 9-ét nemzeti gyásznappá nyilvánította.

A nemzeti gyász miatt Rafal Bochenek, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság szóvivője az X-en közzé tette Jaroslaw Kaczynski pártelnök felhívását, miszerint az ellenzék hívei függesszék fel azokat a tüntetéseket, amelyeket Varsóban és több lengyelországi városban szerveznek a kormánynak az alkotmánybíróságot érintő intézkedései ellen.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/EPA/PAP/Art Service

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