Kivégeztek egy svéd állampolgárt Iránban

Iránban kivégeztek egy svéd állampolgárt, akit azzal vádoltak, hogy Izraelnek kémkedett – jelentette szerdán az iráni igazságügyi tárcához közel álló Mízán hírügynökség.

A hírügynökség úgy tudja, Kuros Kejváni a vád szerint az izraeli titkosszolgálatnak fotókat és információkat adott át az iráni terrorállamban található fontos és érzékeny létesítményekről.

A Taszním iráni hírügynökség azt közölte, Kejvánit tavaly júniusban, az iszlamista rezsim és Izrael között kirobbant, 12 napon át tartó fegyveres konfliktus idején vették őrizetbe Teheránban. Az Iran International nevű, londoni székhelyű iráni ellenzéki hírportál az X-en azt közölte, a halálos ítéletet a síita állam legfelsőbb bírósága is jóváhagyta.

Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter a tárca közleménye szerint kijelentette: megdöbbenéssel értesült arról, hogy egy svéd állampolgárt halálra ítélt és kivégzett a terrorállam.

A tárcavezető szerint a férfi 2025. júniusi őrizetbe vétele óta Svédország számos alkalommal szóba hozta az ügyet különböző szinteken az iszlamista rezsim képviselőinél.

„Az érintkezések során hangsúlyoztuk: Svédország elvárja, hogy az állampolgára méltányos perben részesüljön és ne ítéljék halálra” – húzta alá a miniszter.

„Egyértelmű számunkra, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető per nem felelt meg az igazságos eljárás feltételeinek. A felelősség ezért teljes egészében Iránra hárul” – hangsúlyozta a miniszter.

Irán évek óta ad hírt kémkedés miatt őrizetbe vett személyekről, akik a hatóságok szerint Izraelnek vagy az Egyesült Államoknak kémkedtek.

Tavaly óta az országban jelentősen megnőtt az izraeli kémkedés vádja miatt végrehajtott kivégzések száma.

