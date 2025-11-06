Lemond a Petr Fiala vezette cseh kormány

Petr Pavel cseh köztársasági elnök elfogadta a Petr Fiala vezette négypárti koalíciós kormány lemondását. A lemondólevelet Petr Fiala csütörtök délután a Hradzsinban nyújtotta át az államfőnek.

Az elnök rövid beszédében pozitívan értékelte a távozó kormány munkáját, de megjegyezte, nem minden területen sikerült megvalósítania a kitűzött feladatokat.

Petr Pavel ugyanakkor felkérte a miniszterelnököt, hogy a kabinet ügyvezetőként maradjon a helyén az új kormány megalakulásáig.

„Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a hatalom átadása minél gyorsabb, simább és méltóságteljes legyen” – jelentette ki Petr Fiala újságírók előtt.

A cseh alkotmány szerint a kormány azután nyújtja be lemondását, miután a választások eredménye alapján megalakul az új képviselőház. Az új cseh parlamenti alsóház hétfőn alakult meg.

Az államfő már korábban Andrej Babist, az októberi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét bízta meg a kormányalakítási tárgyalásokkal. A cseh alkotmány nem szab időpontot arra, hogy meddig kell az új kormánynak hivatalba lépnie.

Forrás: MTI