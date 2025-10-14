Lengyelország már nem tud több ukrán menekültet befogadni

Bursza Krisztina Világ

Lengyelország többé nem képes korlátlanul ukrán menekülteket fogadni, Varsónak most azokra az ukránokra kell összpontosítania, akik már az országban élnek – jelentette ki Marcin Przydacz, a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője az RMF24 rádiónak adott interjúban.

A politikus szavai szerint Lengyelországban jelenleg mintegy 1,5 millió ukrán állampolgár tartózkodik, ugyanakkor az elmúlt öt évben mindössze 26 ezer személy kapott lengyel állampolgárságot. Przydacz arra figyelmeztetett, hogy a túlzott számú újonnan érkező menekült meghaladhatja az ország integrációs képességeit.

Amikor a méret meghaladja az inkulturáció lehetőségeit, problémák kezdődnek. Nem akarunk ilyen gondokat Lengyelországban. Úgy gondolom, már a határon vagyunk – több menekültet nem tudunk befogadni – fogalmazott a lengyel elnöki hivatal képviselője.

Przydacz szerint az utóbbi időben egyes településeken különálló, menekültek lakta negyedek kezdtek kialakulni, ami hosszabb távon társadalmi feszültségekhez vezethet.

Korábban a lengyel kormány törvénymódosítást fogadott el az ukrán menekülteknek nyújtott különleges támogatásról szóló jogszabályban, amely több ponton is megváltoztatja a menekültek tartózkodásának és szociális ellátásának feltételeit.

Kárpátalja.ma