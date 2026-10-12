Lengyelországban őrizetbe vettek egy férfit, aki támadást tervezhetett Donald Tusk ellen
Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint támadást tervezett Donald Tusk miniszterelnök ellen. Az ügyben a lengyel belügyi és titkosszolgálati szervek is intézkedtek.
Marcin Kierwiński belügyminiszter az X közösségi oldalon erősítette meg az őrizetbe vételt. Donald Tusk szintén beszámolt az esetről, és megköszönte a rendőrök gyors intézkedését.
A hatóságok korábban olyan információkat kaptak, amelyek szerint a kormányfő mellett Władysław Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettest és nemzetvédelmi minisztert is fenyegetés érhette. A belügyminiszter és Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok koordinátora ezért azonnali biztonsági intézkedéseket rendelt el.
Az ügyben rendkívüli egyeztetést tartottak a rendőrség, az Állami Védelmi Szolgálat és a Belső Biztonsági Ügynökség képviselőinek részvételével. A hatóságok egyelőre nem közölték a gyanúsított személyazonosságát, és a nyomozás részleteiről sem adtak tájékoztatást.
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