XIV. Leó pápa további békekezdeményezéseket szorgalmaz Ukrajnában

XIV. Leó pápa reméli, hogy az Oleskiben lezajlott humanitárius misszió növeli az ukrajnai háborúban érintett feleknek a párbeszéd iránti akaratát, és újabb konkrét békekezdeményezésekhez vezet.

Az egyházfő a vatikáni Szent Péter téren vasárnap délben hangoztatta, hogy nem szabad „belefáradni a béke építésébe, sem a jelentős helyzetekben, sem a mindennapi életben”.

Az úrangyala imádságot (Angelus) követően XIV. Leó emlékeztetett az Oleski civil lakossága érdekében végzett humanitárius beavatkozásra. A pápa az orosz ellenőrzés alá vont Herszon megyei városban pénteken végrehajtott misszióra utalt, amelynek keretében segélyt szállítottak a településre, és evakuálták a lakosokat, akik távozni akartak.

„Remélem, hogy a felek közötti együttműködés, amely lehetővé tette ezt a kötelességszerű emberi gesztust, növeli a párbeszédet, és újabb konkrét békekezdeményezésekhez vezet”

– jelentette ki XIV. Leó.

Mindenszentek ünnepén a pápa hangoztatta, hogy ezen az ünnepen az egyház által elismert szentekről emlékeznek meg, és azokról is, akiknek még nagyobb a létszáma, de nincsenek szentként elismerve, mégis „Isten ismeri őket”.

A béke építőinek nevezte a szenteket, akiket „üldöznek és bántalmaznak, de erősek hitben és szeretetben”.

„A szentség nem kevesek kiváltsága, egyetemes hivatás, amely mindannyiunkat megszólít ott, ahol élünk” – mondta XIV. Leó.

A pápa bejelentette, hogy halottak napján Róma legnagyobb műemlék temetőjében, a Veranóban mutat be misét.

„Imádkozzunk a halottakért, kiváltképpen azokért, akikre senki sem emlékezik” – fejtette ki XIV. Leó.

Forrás: MTI

Nyitókép: picture alliance/Getty Images

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