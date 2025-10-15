Lettország csökkenti az ukrán menekültek pénzügyi támogatását

A lett kormány jóváhagyta az Ukrajnából érkezett civil lakosság támogatásáról szóló törvény módosítását, amely több eddig biztosított támogatási formát megszüntet – számolt be a Delfi.

A változások érintik többek között az önálló munkavállaláshoz és vállalkozásindításhoz nyújtott egyszeri támogatást is, amely eddig egyhavi minimálbérnek megfelelő összeget tett ki.

A lett Belügyminisztérium tájékoztatása szerint idén havonta átlagosan 500–600 ukrán állampolgár kér ideiglenes védelmet Lettországban. Ez a szám jóval alacsonyabb, mint a háború első éveiben, ugyanakkor stabilnak mondható.

2025-ben ugyanakkor nőtt azok száma, akik elveszítették ideiglenes védelmi státuszukat, mivel nem nyújtották be időben kérelmüket az új tartózkodási engedélyre.

A lett pénzügyminisztérium adatai szerint idén júniusban 9909 ukrán állampolgár állt munkaviszonyban az országban, és 2022 óta folyamatosan nő a foglalkoztatottak és a jövedelmek száma.

A kormány 2025-re 65 millió eurót különített el a támogatási programokra, 2026-ra pedig 39,7 milliót. A források csökkenése miatt azonban több támogatási forma felülvizsgálatára van szükség.

A jövőben az ukrán állampolgárok továbbra is igénybe vehetik a lett Állami Foglalkoztatási Ügynökség szolgáltatásait, ugyanabban a körben, mint a lett állampolgárok. Az új törvénytervezet alapján az ukrán menekültek ugyanazokat az utazási kedvezményeket kapják majd, mint más jogosult csoportok, viszont a jövőben nem lesznek mentesek a betegellátás során fizetendő páciens-hozzájárulás alól.

A menekültek ugyanakkor továbbra is jogosultak lesznek az államilag finanszírozott egészségügyi ellátásra a biztosított lakosokkal azonos feltételekkel. A törvénytervezet emellett megszünteti az ukrán állampolgárok számára a háziállatok regisztrációs költségeinek és egészségügyi kötelezettségeinek fedezését is.

A jogszabály-módosításokat még a lett parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Új beutazási szabályok szeptembertől

Szeptember 1-jétől Lettország új beutazási rendszert vezetett be minden külföldi – így az ukrán – állampolgár számára. Az utazás előtt 48 órával online kérdőívet kell kitölteni, amelyben meg kell adni az utazás célját, időtartamát, útvonalát és a szálláshelyet.

Az űrlapot személyesen kell benyújtani, és a visszaigazolás e-mailben érkezik. Az adatlap hiánya 2000 eurós bírságot és a belépés megtagadását vonhatja maga után. Az ellenőrzésre nemcsak a határon, hanem az országon belül is sor kerülhet, ha a biztonsági szervek indokoltnak látják.

Kárpátlja.ma