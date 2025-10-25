Lezuhant a római Pantheon faláról egy turista

Egy 70 éves japán turista péntek este lezuhant a római Pantheon faláról, és a helyszínen meghalt.

A férfi hétméteres magasságból zuhant az árokba péntek este 10 óra előtt – számolt be az esetről az ANSA olasz hírügynökség az Index szerint.

A kiérkező tűzoltók a Pantheon külső bejárati kapuját feltörték, hogy hozzáférjenek, de már nem tudtak segíteni rajta. A hatóságok vizsgálatot indítottak.

Az eset körülményei még nem tisztázottak.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Mike Campbell / NurPhoto / NurPhoto via AFP