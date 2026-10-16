Lezuhant és felrobbant egy drón Moldovában

Lezuhant és felrobbant egy pilóta nélküli repülőeszköz Moldova északi részén, a Dondușeni járásban található Codrenii Noi közelében. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

A moldovai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón egy mezőn zuhant le, a lakott területen kívül, Scăieni község irányában.

A moldovai hadsereg légi műveleti központja korábban arról számolt be, hogy 16 óra 22 perckor feltehetően engedély nélküli légtérhasználatot észleltek a Soroca járásban található Sobari település térségében.

A védelmi minisztérium arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ha ismeretlen tárgyat vagy roncsdarabokat találnak, ne érjenek hozzájuk, és ne mozdítsák el azokat, hanem értesítsék az illetékes hatóságokat.

Kárpátalja.ma

Forrás: UNN

Nyitókép: illusztráció

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