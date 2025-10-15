Kóbor macskák árasztották el Ciprust

A ciprusi macskahelyzet kezd egyre inkább tarthatatlanná válni. A szigetet valósággal elárasztották a négylábú emlősök, ez pedig megkívánja a hatóságok fellépését – írja a Portfolio.hu online gazdasági újság az AP riportja alapján.

Ciprus közismert arról, hogy a kellemes földközi-tengeri mediterrán klímának köszönhetően rengeteg macska él a szigeten. A négylábúak az ideális környezetben gyorsan szaporodnak, ennek köszönhetően rendkívül gyakorivá váltak a közterületeken, az utcákon is. A helyi parlament környezetvédelmi bizottsága szeptember végén érzékelhette igazán a problémát, amikor arról tájékoztatták őket, hogy a jelenlegi költségkeret nem elegendő a gyorsan növekvő macskapopuláció megfékezésére.

Antonia Theodosiou környezetvédelmi biztos kifejtette, hogy a jelenlegi program jó, csak nincs elegendő keret növelni a négylábúak sterilizációját. Jelenleg mintegy 100 ezer euró áll rendelkezésükre, ezzel évente mintegy 2000 macskát tudnak terméketlenné tenni. Ez egészen biztosan nem elegendő ahhoz, hogy megállítsa a szaporodást. Maria Panayiotou környezetvédelmi miniszter érzékelte a problémát, ezért

október 4-én – éppen az Állatok világnapján – bejelentette, hogy 300 ezer euróra emeli a sterilizációs program keretét.

Ezt a lépést sokan üdvözölték, ám mások kiemelték, hogy még ez sem lehet elegendő a valódi megoldáshoz. A macskák túlszaporodása a helyi ökoszisztémát is veszélyezteti, ugyanis a kistestű emlősök rendkívül hatékony ragadozók. Mindez akár a vadmacskák számára is problémás lehet, amelyek a fogyatkozó táplálék miatt egyre inkább a lakott területekre kényszerülnek.

Ciprus már régóta közismert arról, hogy rengeteg macska él a szigeten, ezt a történelmi múlt is bizonyítja: nemrégiben egy régészeti kutatás során egy 9500 éves leletet sikerült találni, ahol a háztartással együtt élt egy háziasított macska is. Az állatot ráadásul az emberekkel együtt temették el, ami különös kötődést mutat. Ma az utcákon bolyongó és ejtőző állatok valódi turistalátványosságnak számítanak, rengetegen vásárolnak számukra eledelt és etetik is őket. Éppen ez

a „jólét” és gondoskodás vezetett oda, hogy egyre több kismacska éli túl a születést, ez pedig jelentős szaporulatot eredményezett.

Mindez nagyobb tempóban történik, mint ahogy képesek lennének tartani a lépést a növekedéssel, ezért hatékonyabb megoldások után kell nézniük. Néhány szakember szerint négyéves, szigorú programra van szükség, melynek keretében befogják a kóbor állatokat, kifejezetten a nőstényeket, majd állatorvosi klinikákon végrehajtják a szükséges beavatkozást. Ebbe a lakosságot is be kívánják vonni egy applikáció segítségével.

Theodosiou környezetvédelmi biztos elmondta, hogy munkatársai egy hosszú távú stratégián dolgoznak, amely összefogja a kormányt, a természetvédőket és az önkénteseket, hogy pontos macskapopuláció-számlálást végezzenek, és utat nyissanak egy tömeges sterilizálási programnak. A terv legalizálná a magán macskamenhelyeket is.

