Másfélszeresére emelkedett Romániában a menedékkérelmek száma a tavalyi évhez képest

Másfélszeresére emelkedett Romániában a külföldiek által beterjesztett menedékkérelmek száma az év első kilenc hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest – közölte szerdán az idegenrendészeti hivatal (IGI).

Az Agerpres hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint idén szeptember végéig 1369 menedékkérelmet nyújtottak be Romániában, 48,5 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. Az idei kérelmek több mint felét a határrendészethez, 46 százalékát pedig az idegenrendészet területi kirendeltségeihez terjesztették be.

Az IGI-hez benyújtott kérelmek közül a legtöbbet – a kérések 40 százalékát – a bukaresti regionális menekültügyi központban regisztrálták.

A menedékkérők legnagyobb számban Ukrajnából, Szíriából, Szudánból és Afganisztánból érkeztek Romániába.

A menedékjog iránti kérelmet bármely külföldi állampolgár benyújthatja, aki Románia területén vagy valamelyik határátkelőhelyen tartózkodik. Egy személy attól a pillanattól kezdve minősül menedékkérőnek, amikor írásban vagy szóban jelzi az illetékes hatóságoknak, hogy a román állam védelmét kéri.

Februárban az IGI azt közölte, hogy az ukrajnai háború kitörése óta eltelt négy évben 4546 – a sorozás elől menekülő – ukrán állampolgár kért menedékjogot Romániától. A román hatóságok ez idő alatt több mint 200 ezer tartózkodási engedélyt is kiadtak a háború elől menekülő, átmeneti védelemben részesülő, menedékesként elismert ukrán állampolgároknak.

A román hatóságok 2022. március 19. óta adnak személyi számot és tartózkodási engedélyt az ukrajnai menekülteknek, a háború elől menekülők átmeneti védeleméről szóló, március 4-én elfogadott európai uniós határozat alapján. Az ukrajnai menekülteknek az IGI bocsát ki fényképes tartózkodási engedélyt.

Forrás: MTI

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