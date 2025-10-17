Megérkezett a Fehér Házba az ukrán elnök

Pénteken találkozott Donald Trump amerikai elnök ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel, akivel az ukrajnai békéről egyeztetett a Fehér Házban.

A CNN tudósítása szerint magyar idő szerint este 19:45 körül Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trumppal. Zelenszkij fekete öltönyben érkezett, később Trump megdicsérte az ukrán vezető elegáns megjelenését a kabinetteremben tartott kétoldalú ebéd során.

Az amerikai elnökkel a fogadást követően tartott munkaebéden Trump dicsérő szavakkal fogadta ukrán kollégáját, azt mondta: megtiszteltetés számára, hogy egy olyan emberrel találkozhat, aki sok mindent élt át. „Megtiszteltetés számomra, hogy egy nagyon erős vezetővel lehetek, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijöttünk egymással” – mondta Trump.

Arról is beszélt, hogy nagy előrelépéseket tettek a békefolyamatokban az elmúlt időszakban. Szóval ma erről fogunk beszélni – tette hozzá. Trump ugyanakkor nem említette konkrétan a Tomahawk rakéták kérdését, de várhatóan a nagy hatótávolságú, amerikai gyártmányú rakéták állnak majd a mai megbeszélések középpontjában. Az amerikai elnök arról is beszélt, szerinte megtudja győzni Vlagyimir Putyin orosz elnököt arról, vessen véget az ukrajnai háborúnak. Tegnap két és fél órát beszéltem vele, sok részletet átbeszéltünk.

„Véget akar ennek vetni, szerintem Zelenszkij elnök is véget akar vetni ennek – most nekünk kell megcsinálnunk”

– mondta Trump. Ugyanakkor a korábbiakban csalódottságát fejezte ki Putyinnal kapcsolatban, és leírta, hogy időnként úgy tűnne, mintha készen állna telefonon megállapodást kötni, mégis folytatná Ukrajna támadásait. Trump szerint a „gyűlölet” és a „szörnyű rossz vér” akadályozta a folyamatban lévő háború megoldását, hangsúlyozva a „tartós” béke szükségességét.

A múlt héten az first lady újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel „nyitott csatornán” kommunikálnak, mióta augusztusban levelet írt neki az ukrajnai háború gyerekekre gyakorolt ​​hatásáról. Azt mondta, hogy nyolc, a háború alatt szüleiktől elválasztott gyermek mind visszakerült családjához az elmúlt 24 órában, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a két fél továbbra is azon dolgozik, hogy további, otthonukból kitelepített gyermekeket találjanak. Az first lady bejelentése azonban akkor történt, amikor a Trump-adminisztráció csökkentette egy vezető szervezet finanszírozását, amely az orosz háborús bűncselekmények, köztük több tízezer ukrán gyermek erőszakos áttelepítésének bizonyítékait vizsgálja.

Az amerikai elnök után Zelenszkij arról beszélt, hogy a gázai tűzszüneti megállapodás lendületet adhat az ukrajnai háború lezárásához.

„Gratulálok a sikeres tűzszünethez a Közel-Keleten”

– mondta Zelenszkij Trumpnak. Úgy folytatta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök „nem áll készen” a békére, de hozzátette: „Biztos vagyok benne, hogy az önök segítségével meg tudjuk állítani ezt a háborút.” Csütörtökön az ukrán vezető bejelentette, hogy amerikai védelmi vállalatok képviselőivel találkozik, hogy megvitassák Ukrajna „további légvédelmi rendszerek szállítását”. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken pedig már arról beszélt, hogy az amerikai energiaipari vállalatok „készen állnak segíteni” Ukrajnának az ukrán energiainfrastruktúra elleni közelmúltbeli orosz támadásokat követően.

„Jó lehetőségem volt találkozni a nagy amerikai energiacégekkel, és ők készen állnak segíteni nekünk”

– mondta Zelenszkij a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök mellett. „Igen, az infrastruktúránk elleni összes támadás, az orosz támadások után, és a csapatának köszönhetően találkozóim is voltak, találkoztunk egy jó katonai céggel, akik a légvédelemről beszéltek” – tette hozzá. Zelenszkij szerint a biztonság garantálja „Ukrajna számára a legfontosabb dolgot”, ezen a ponton hangsúlyozta az Ukrajnának nyújtandó jövőbeli biztonsági garanciák fontosságát. Amikor arról kérdezték, hogy Zelenszkij milyen engedményekre hajlandó a háború befejezése érdekében, az ukrán vezető azt mondta:

„Először is, azt hiszem, le kell ülnünk és beszélnünk kell. Másodszor, tűzszünetre van szükségünk.”

„Ukrajna népe számára, akik nap mint nap támadások alatt állnak, a legfontosabb, hogy valóban erős biztonsági garanciákkal rendelkezzenek. A NATO a legjobb, de a fegyverek nagyon fontosak. A szövetségesek mellettünk állni nagyon fontosak” – mondta Zelenszkij a Fehér Házban Donald Trump amerikai elnök mellett. „Mi békét akarunk, Putyin nem. Ezért kell nyomást gyakorolnunk rá” – tette hozzá Zelenszkij.

