Zsinagógát próbáltak felgyújtani Londonban

Molotov-koktélokkal próbáltak felgyújtani egyelőre ismeretlen tettesek egy londoni zsinagógát. Néhány napon belül ez volt a második olyan gyújtogatásos támadás, amelynek a londoni zsidó közösség volt a célpontja. A rendőrség szerint a két incidens között nincs kapcsolat.

A Scotland Yard szerdai tájékoztatása szerint második gyújtogatásos támadási kísérlet az észak-londoni Finchley kerület egyik zsinagógájánál történt.

A biztonsági kamerák felvételein az látható, hogy a két, fekete ruházatot és símaszkot viselő gyanúsított a zsinagóga ablakába két, feltehetően benzinnel töltött palackot helyez, majd egy téglát hajít az üvegpalackok felé.

A tégla az egyik üveget összetörte, de a palackok közül egyik sem gyulladt meg.

A tettesek ezután elmenekültek a helyszínről.

Személyi sérülés nem történt és az épületben sem keletkeztek károk.

A rendőrség szerda este bejelentette, hogy London északnyugati Watford kerületében életveszélyt okozó gyújtogatás kísérletének gyanújával őrizetbe vett egy 47 éves nőt és egy 46 éves férfit.

A Scotland Yard antiszemita gyűlölet vezérelte bűncselekménynek minősítette az incidenst, de közölte, hogy a vizsgálatban részt vesznek az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságának (Counter Terrorism Policing London, CTPL) nyomozói is.

Luke Williams főfelügyelő, a Scotland Yard északnyugat-londoni részlegének parancsnoka az őrizetbe vételről szóló szerda esti tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában közölte:

nincsenek arra utaló jelek, hogy a Finchley kerületben lévő zsinagógánál megkísérelt gyújtogatás és a szomszédos Golders Green kerület egyik zsinagógájánál nemrégiben végrehajtott gyújtogatásos támadás között kapcsolat lenne.

Március végén Golders Greenben a Hatzola (héberül Mentőszervezet) nevű zsidó jótékonysági egylet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak.

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A Scotland Yard április elején bejelentette, hogy ebben az ügyben két brit állampolgár, a 20 éves Hamza Iqbal és a 19 éves Rehan Khan, valamint egy 17 éves – a kora miatt nyilvánosan meg nem nevezhető – brit-pakisztáni kettős állampolgárságú fiú ellen vádat emelt emberéletek veszélyeztetésének kockázatával járó gyújtogatás címén.

Az egymással szomszédos Finchley és Golders Green városnegyedekben él a legnagyobb lélekszámú londoni zsidó közösség.

A Golders Greenben elkövetett gyújtogatás másnapján a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, korábban kevéssé ismert, iráni bázisú iszlamista szervezet jelezte, hogy tagjai gyújtották fel a londoni zsidó szervezet mentőautóit.

A bejelentés hitelességét hivatalos források egyelőre nem erősítették meg.

MTI