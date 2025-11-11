Németország, Lengyelország és Csehország fogadta be a legtöbb ukrán menekültet

Az Ukraine Support Tracker kutatás adatai szerint az európai országok 2022 januárja és 2025 augusztusa között mintegy 137,4 milliárd eurót fordítottak az ukrán menekültek támogatására.

A hivatalos adatok alapján jelenleg mintegy 5,2 millió ukrán menekült tartózkodik Európában. A legtöbben Németországban, Lengyelországban és Csehországban találtak menedéket – ezek az országok viselik a kiadások oroszlánrészét.

Az Egyesült Királyság például közel 4 milliárd eurót költött különféle segélyprogramokra, amelyek lakhatási támogatást, pénzügyi juttatásokat és integrációs tanfolyamokat foglalnak magukban.

Németország fogadta be a legtöbb ukránt – több mint 1,2 millió embert – és 36,55 milliárd eurót fordított a támogatásukra.

Lengyelországban körülbelül 1 millió ukrán menekült él, a támogatások összege 29,3 milliárd euró.

Csehország több mint 397 ezer ukránt fogadott be, a támogatásra 8,05 milliárd eurót költött.

Spanyolországban 247,9 ezer menekült tartózkodik, az ország kiadásai 8,63 milliárd eurót tesznek ki.

Franciaország mintegy 74 ezer ukrán menekültet segít, 4,46 milliárd euró értékben.

Az Egyesült Királyság több mint 254 ezer ukránt fogadott, és 3,83 milliárd eurót különített el a támogatásokra.

A menekülteket aktívan támogató országok közé tartozik még Románia (4,17 milliárd euró), Olaszország (3,64 milliárd), Svájc (3,56 milliárd) és Belgium (3,39 milliárd) is.

Az Európai Unió jelenleg azon dolgozik, hogy kidolgozza az ukránok ideiglenes védelmi programjának fokozatos lezárását, amely 2027. március 4-ig marad érvényben.

A program befejezése után két lehetőség áll majd a menekültek előtt: legális tartózkodási engedély megszerzése az uniós országokban, vagy önkéntes hazatérés Ukrajnába.

Kárpátalja.ma