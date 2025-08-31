Németország megvonhatja a segélyeket a munkanélküli ukránoktól

A német munkaügyi minisztérium közölte, hogy 2026-ban felfüggeszt egyes szociális juttatásokat, amely 5,6 millió segélyezettet érint, köztük jelentős számban ukrán bevándorlókat.

A tervek szerint egy felnőtt továbbra is havi 563 eurót kapna, míg a gyermekek után járó támogatás az életkortól függően 357 és 471 euró között mozogna.

Bärbel Bas munkaügyi miniszter ugyanakkor szigorúbb szankciókat javasol azok számára, akik nem működnek együtt a munkaügyi hivatalokkal. Ha valaki elmulasztja a kötelező időpontokon való megjelenést, a segélyét 30%-kal csökkenthetik, a felajánlott munka visszautasítása esetén pedig teljesen megvonhatják tőle a támogatást.

A döntés a kabinet szeptember 10-i jóváhagyása után lépne életbe, a Bundestag hozzájárulása nélkül.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció. Forrás: ua.depositphotos.com