Halálos lövöldözés volt Németországban
Öt emberrel végzett egy lövöldöző Németország északi részén, a Hamburgtól nyugatra található Stadéban, egy ifjúsági központ közelében hétfőn – közölte a rendőrség kora délután.
Két embert őrizetbe vettek a lövöldözést követően, amelyben
öt felnőtt életét vesztette
– közölte a rendőrség szóvivője.
A szóvivő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy az őrizetbe vettek egyike a feltételezett elkövető, míg a másik személy szerepe egyelőre nem tisztázott. Hozzátette: a hatóságok jelenlegi információi szerint nincs más szökésben lévő gyanúsított. Hangsúlyozták, hogy a lakosság már nincs veszélyben.
A gyilkosságok indítéka egyelőre szintén ismeretlen.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: illusztráció
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