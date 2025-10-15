Németországban meredeken nő az ukrán menedékkérők száma

Az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt azoknak az ukrán állampolgároknak a száma, akik menedéket keresnek Németországban – számolt be a Welt a német Belügyminisztérium adataira hivatkozva.

A növekedés elsősorban azzal függ össze, hogy augusztus végén Ukrajnában feloldották a 18–22 éves hadköteles férfiak külföldre utazására vonatkozó tilalmat.

A német belügyminisztérium szóvivője a Funke Mediengruppe lapjaival közölte: míg korábban hetente mintegy száz ilyen korú ukrán férfi kért menedéket Németországban, mostanra ez a szám ezerre emelkedett. Egyelőre nem tudni, hogy ez csak átmeneti jelenség-e – tette hozzá.

A minisztérium adatai szerint az utóbbi hónapokban általánosságban is nőtt az Ukrajnából érkezők száma. A Free regisztrációs rendszer adatai alapján májusban 7961, augusztusban 11 277, szeptemberben pedig már 18 755 ukrán állampolgárt osztottak szét Németországban.

A Welt emlékeztet: az ukrajnai háború elől menekülők nem hagyományos menedékkérők, hanem az úgynevezett „védelmet kereső” státuszt kapják meg a tartózkodási törvény 24. paragrafusa alapján. Ez az engedély azonnali munkavállalási és szociális ellátási jogot biztosít számukra.