Fényfestéssel, díszkivilágítással is emlékeznek 1956-ra szerte a világon

Szerte a világon megemlékeznek az 1956-os forradalomról és szabadságharcról október 23-án: díszkivilágítást kap a Niagara-vízesés és a riói Krisztus-szobor, valamint fényfestés lesz látható az isztambuli Boszporusz-hídon.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának tájékoztatása szerint az 1956-os események 70. évfordulója alkalmából több országban tartanak koszorúzást, megemlékezést, fogadást, ünnepi műsort a külképviseletek szervezésében.

Az Egyesült Államokban több ünnepség, koszorúzás és fényfestés is lesz Washingtonban, valamint New Yorkban. Kanadában magyar nemzeti színekkel világítják meg a Niagara-vízesést és a torontói CN Towert.

Ugyancsak különleges kivilágítást kap a Megváltó Krisztus-szobor Rio de Janeiróban és a TV-torony Brazíliavárosban.

Ünnepi fényfestés lesz az isztambuli Boszporusz-hídon és Prágában is.

A környező országokban is több helyszínen emlékeznek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról az elkövetkező időszakban.

Szlovákiában Pozsonyban történész konferenciát tartanak, Kassán pedig történelmi pódiumbeszélgetést rendeznek és levetítik A berni követ című filmet.

Romániában a megemlékezések mellett Bukarestben tudományos konferenciát szerveznek, Csíkszeredában rendkívüli történelemórát, Kolozsváron pedig kerekasztal-beszélgetést, ünnepi díszelőadást, valamint fáklyás felvonulást is tartanak.

Horvátországban az 1956-os forradalmi zászlót vetítik ki Zágráb egyik szökőkútjára, Eszéken pedig a Dráva feletti gyalogoshíd kap fényfestést.

Szerbiában a magyar zászlót vetítik ki egy belgrádi toronyházra, továbbá jazz koncertet is rendeznek.

Ukrajnában Liszt Ferenc-emlékkoncerttel készülnek Kijevben, Beregszászon és Ungváron pedig konferenciát szerveznek.

Ausztriában ünnepi kivilágítást kap a bécsi Stephansdom, emellett hangversenyt, könyv- és dokumentumfilm-bemutatót is tartanak. Innsbruckban ünnepi koncertet rendeznek.

A szlovéniai Ljubljanában ugyancsak koncerttel emlékeznek az 1956-os történésekre.

Forrás: MTI

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