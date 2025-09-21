Orosz felderítőgépet észleltek a Balti-tenger felett
Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierő készültségi gépeit a Balti-tenger felett vasárnap – írja a telex.hu az MTI cikkére hivatkozva.
A német légierő szerint egy repülési terv és rádiókapcsolat nélkül a nemzetközi légtérben haladó azonosítatlan repülő miatt riasztottak két Eurofighter harci repülőgépet a Rostock-Laage légibázisról.
Későbbi vizuális azonosításkor kiderült, hogy egy Il-20M típusú orosz felderítőgépről van szó. A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
