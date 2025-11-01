Orosz felderítő repülőgépet észleltek a lengyelek

A Lengyel Fegyveres Erők Műveleti Parancsnokságának jelentése szerint október 31-én orosz felderítő repülőgépet észleltek a Balti-tenger feletti nemzetközi légtérben. A gép repülési terv nélkül és kikapcsolt transzponderrel közlekedett, ami a polgári légi közlekedés biztonságát is fenyegeti – írja a 24tv.ua.

Miután a radarok észlelték az Il-20-as típusú felderítőt, két szolgálatban lévő lengyel MiG-29-es vadászgép emelkedett a levegőbe. A lengyel pilóták azonosították a repülőgépet, és a NATO-előírásoknak megfelelően eljárva a szövetséges légtértől a lehető legtávolabb kísérték.

A jelentés szerint az Il-20-as valószínűleg felderítő küldetést hajtott végre, és adatokat gyűjtött a NATO-erők tevékenységéről. Varsó elítéli az efféle provokatív akciókat.

Hasonló incidensekről korábban is beszámoltunk.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: Wikipédia/illusztráció

