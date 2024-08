Összeomlott egy szálloda Németországban

Kedden késő este összeomlott egy szálloda egyik szárnya a németországi Rajna-vidék-Pfalz tartományban, a Mosel folyó partján fekvő Kröv településen. Egy ember meghalt, nyolcan pedig még a romok alatt vannak a helyi rendőrség tájékoztatása szerint.

Az épületben tizennégyen tartózkodtak és öten sértetlenül el tudták hagyni. Az ismeretek szerint az épületben rekedtek között súlyos sérültek is vannak. Néhányukkal sikerült kapcsolatot létesíteni.

Az épületben rekedtek között egy gyermek is van, de ő sértetlen. Az áldozatot lokalizálták, de még nem tudták kiemelni.

A mentőszolgálatok számos járművel vonultak ki.

A Südwestrundfunk (SWR) regionális műsorszolgáltató beszámolója szerint a tűzoltók a mentési munkálatokat megnehezítő omlásveszély miatt még nem jutottak be az épületbe. A műszaki mentők mérőeszközöket szereltek fel az épületszerkezet mozgásának a megfigyelésére annak eldöntésére, hogy be lehet-e jutni. Fennáll a veszélye annak, hogy az épület további részei omlanak össze, ami a szomszédos épületekben is károkat okozhat. A szomszédos épületeket ezért evakuálták.

A helyszínről sugárzott képek alapján egy többszintes, faszerkezetű épület egyes részei omlottak össze, a földön betontörmelék hever.

A nyeregtetős épület hátra dőlt, a földszint pedig összeroskadt.

Az épületomlás kiváltó oka egyelőre nem ismert. Erről sem a rendőrség, sem a tűzoltóság nem tudott tájékoztatást adni.

Nyitókép: TASR/AP

MTI