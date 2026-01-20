Petr Pavel: az USA nyomása miatt törés következhet be Európa országai között

Fordulóponthoz érhet Európa az amerikai nyomásgyakorlás miatt, és törés következhet be a szabályokat betartó, valamint az erő oldalára álló országok, politikusok között – mondta a cseh elnök újságíróknak, miután fogadta őt a pápa hétfőn a Vatikánban.

Petr Pavel a Grönland megszerzéséért kifejtett amerikai nyomás kapcsán azt mondta, hogy Európának meg kell mutatnia valós arcát, és el kell döntenie, milyen irányban kíván tovább haladni.

„Arról van szó, hogy létrejön-e az európai országok olyan csoportja, amely kitart az európai értékek és szabályok mellett, amelyeken az Európai Unió megalakult, vagy egyfajta törésre kerül sor, amelyben néhány európai ország képviselője, esetleg egész államok az erő érvényesítésének oldalára állnak, mellőzve a jog és a szabályok figyelembe vételét”

– fejtette ki Pavel.

Az érvényes szabályok tiszteletének előnyt kell élveznie a nyomásgyakorlással szemben – tette hozzá az államfő a CT24 cseh közszolgálati televízió tudósítása szerint.

Petr Pavel elmondta: XIV. Leó pápával egyetértettek abban, hogy Grönland, valamint az Egyesült Államok és Európa viszonyának kérdésében még nem használták ki az összes megoldási lehetőséget.

„Egyetértettünk abban, hogy a demokratikus államoknak természetes partnereknek kell lenniük, olyan partnereknek, akik nemcsak tiszteletben tartják a szabályokat, de előnyben részesítik a kulturált tárgyalást és a diplomáciát a nyomásgyakorlással szemben, legyen az gazdasági vagy katonai”

– mondta Petr Pavel cseh újságíróknak a mintegy félórás találkozó után.

Forrás: MTI

Nyitókép: Lukas Kabon/Anadolu Agency via Getty Images