Rekordmagasan az arany és az ezüst ára

Idén az arany és más nemesfémek ára meredeken emelkedett, amit a geopolitikai feszültségek, a dollár gyengülése és az amerikai kamatlábak csökkenésének várakozása is hajt.

A Reuters hírei szerint az arany ára 1%-kal emelkedett, így egy uncia arany 4 489 dollárba kerül, ami nagyjából 144 dollár grammonként. A kereskedés során korábban rekordot döntve 4 498 dollár/uncia is volt az ár. A szakértők szerint az emelkedést az Egyesült Államok jegybankjának visszafogottabb monetáris politikájára vonatkozó várakozások, a dollár iránti bizalom csökkenése, valamint a központi bankok aktív vásárlásai támasztják alá.

Az arany ára idén több mint 70%-kal nőtt, mivel a befektetők biztonságos eszközöket keresnek a globális gazdasági bizonytalanság közepette.

Az ezüst is tovább drágul: ára 0,7%-kal 69,51 dollár/uncia (kb. 2,24 dollár/gramm) szintre emelkedett, ami az év eleje óta 142%-os növekedést jelent a kínálati hiány, az ipari kereslet és a befektetési kereslet hatására.

Más nemesfémek árai is jelentősen emelkedtek:

Platina: +3%, 2 184 dollár/uncia (70,22 dollár/gramm) – a legmagasabb szint több mint 17 év alatt.

Palládium: +2,8%, 1 811 dollár/uncia (58,22 dollár/gramm) – hároméves csúcs.

December 22-én az arany ára először lépte át a 4 400 dollár/uncia szintet (141,47 dollár/gramm), míg a réz 12 000 dollár/tonnához közelített, ezzel éves rekordot döntött.

Az árnövekedés jól mutatja, hogy a nemesfémek továbbra is az egyik legnépszerűbb befektetési eszköznek számítanak a tőkék védelmére a gazdasági bizonytalanság idején.

