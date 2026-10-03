Tízezrek vonultak utcára Spanyolországban

Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára szombaton megfizethető lakhatást követelve egy nappal azután, hogy a parlament elutasított két kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő négy évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat.

A bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinos) mintegy 50 nagyvárosba hirdetett megmozdulásokat tiltakozva a kilakoltatások, a befektetői csoportok spekulatív ingatlanfelvásárlásai ellen. A lakbérek jelentős csökkentése is szerepel követeléseik között, amelynek eléréséért általános sztrájkot sürgetnek, és egyeztetést kezdeményeztek a legnagyobb spanyol dolgozói érdekképviseletekkel.

A kelet-spanyolországi Valenciában a tüntetők rövid időre összetűzésbe kerültek a rendőrökkel, miután néhányan áttörték a Művészetek Palotájánál (Palau de les Arts) felállított kordonokat és megdobálták a rendfenntartókat. Néhányuknak sikerült feljutniuk a létesítmény teraszaira is, miközben sokan megtapsolták őket. A rendőrök gumibottal, gumilövedékkel próbálták feltartóztatni az embereket, és füstbombákat is bevetetettek.

A rendbontás a tüntetés végén alakult ki a felvonulás úti célját jelentő épületnél, ahol a Valencia Real Estate Summit 2026 elnevezésű ingatlanbefektetési konferencia zajlik.

José Luis González, a jelzáloghitelesek platformja (PAH) szóvivője hangsúlyozza: az emberek már „nem elégednek meg morzsákkal, az egész kenyeret akarják”, és ezt határozott, erőteljes küzdelem árán el is fogják érni, ebből a tiltakozásból pedig új lendület fog kibontakozni.

Az utcákon hatalmas a felháborodás, miután a minimális követeléseket magában foglaló kormányrendeleteket sem sikerült elfogadtatni – tette hozzá Andrea Aleixo, a bérlői szakszervezet valenciai csoportjának szóvivője.

Madridban a belvárosban négy nagy menet indult útnak a négy égtáj felől, hogy végül a központi Cibeles téren egyesüljön. A tüntetők táblákat, molinókat, papírlapokat tartottak a magasba különböző üzenetekkel, amelyeken a többi közt méltó lakhatást, és igazságos lakbéreket követeltek.

Szégyennek nevezték a parlament pénteki elutasító döntését, emellett egyszerre bírálták a baloldali központi kormányt, valamint a madridi tartomány és a főváros jobboldali vezetését is a kialakult lakhatási válságért. A tüntetés békésen, rendőri biztosítás mellett zajlott.

Az EFE spanyol hírügynökség kormányzati forrásokra hivatkozva közölte: Pedro Sánchez miniszterelnök időt kért a törvényhozásban történtek utáni helyzet elemzésére és annak mérlegelésre, hogy kiírjon-e előrehozott parlamenti választásokat.

A kisebbségi koalíciós kormány két rendeletét a szavazáson elutasította a mérleg nyelvének számító Együtt Katalóniáért (Junts per Catalunya) katalán függetlenségi párt is, amely más parlamenti erőkhöz hasonlóan korábban részt vett a dokumentumok előkészítésében. A párt kifogásolta egyes javaslataik kimaradását, és véleménye szerint az intézkedések nem vetnének véget az ingatlanspekulánsok tevékenységének, sem a kilakoltatásoknak.

Spanyolországban másfél hete kezdődtek tiltakozóakciók azután, hogy Madridban kilakoltattak egy 87 éves asszonyt, Maricarment abból a bérlakásból, ahol 70 éve élt. Az asszony kilakoltatását civil összefogással próbálták, végül sikertelenül megakadályozni. A társadalmi felháborodást követően azonban az ingatlant tulajdonló cég megállapodott az idős nő jogi képviselőivel, így végül visszaköltözhet a lakásba.

A Madrid belvárosában található Puerta del Sol téren egy hete folyamatos a tiltakozó akció, a területet sátortábor lepte el.

A madridi tartományi kormány bíróságtól kérte a székháza előtt zajló tüntetés felszámolását, mert szerintük túllépi a gyülekezési jog alkotmányos és törvényi határait.

Az állandó tiltakozáshoz napról napra többen csatlakoznak, nemcsak Madridban, hanem más városokban is. Sátortábort állítottak a többi közt Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla központi terein is.

Forrás: MTI

Nyitókép: AFP/Reuters

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