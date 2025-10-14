Súlyos vonatbaleset Szlovákiában – egy ukrán fiatal is megsérült

Súlyos vasúti baleset történt kedden reggel Kelet-Szlovákiában, a Jablonov nad Turňou település közelében lévő alagút előtt. Két személyvonat ütközött össze, a vonatokon összesen mintegy 80 utas tartózkodott.

A helyszínre több mentőegység, valamint mentőhelikopter is érkezett. A szlovák mentőszolgálat közlése szerint a csapatok folyamatosan dolgoztak, ellátták a sérülteket, és a legsúlyosabb állapotban lévőket kórházba szállították.

A legfrissebb adatok szerint a balesetben 69 ember sérült meg, közülük heten súlyosan, tizennégyen közepesen, negyvennyolcan könnyebben. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hír.

A sérültek között egy 20 éves ukrán fiatal is van. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a fiatal férfit jelenleg egy helyi kórházban ápolják. Ukrajna pozsonyi nagykövetsége kapcsolatban áll a sérült édesanyjával és figyelemmel kíséri az állapotát.

A hatóságok vizsgálják a baleset okait. Az előzetes információk szerint az ütközés előtt az egyik vonat a Jablonov nad Turňou melletti alagút közelében haladt, amikor eddig tisztázatlan körülmények között a másik szerelvénnyel karambolozott.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma