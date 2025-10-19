Számos lakóépület megsemmisült vagy lakhatatlanná vált Alaszkában
Számos lakóépület megsemmisült, vagy lakhatatlanná vált Alaszka őslakosok által lakott nyugati partvidékén, ahol az elmúlt héten lecsapott vihar miatt légi úton kellett kimenteni az ott élőket – közölte az állam kormányzója szombaton.
Mike Dunleavy a Fehér Háztól levélben kérte, hogy minősítse súlyos katasztrófának a természeti csapást, ami megkönnyítené a kárelhárítást és az újjáépítést.
A kormányzó levelében kiemelte Kipnuk települést, ahol a 121 lakóépület 90 százaléka elpusztult.
Alaszka nyugati partjainak ritkán lakott térségében több mint 2000 embernek kellett elhagynia otthonát, sokakat az amerikai légierő gépeivel mentették ki a szárazföldön elérhetetlen településekről, a mentőakcióba a Nemzeti Gárda is bekapcsolódott. Az evakuált embereket az állam nagyobb városaiba, és részben a legnagyobb városba, Anchorage-ba vitték.
Az Egyesült Államok legészakibb szövetségi államát a múlt hétvégén érték el a Halong tájfun kifutó szelei, amelyek így is 2-es fokozatú hurrikán erejével csaptak le a partvidéken, áradásokat okozva.
Forrás: MTI
Nyitókép forrása: Nat Herz/KYUK