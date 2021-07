Százezreket telepítettek ki Közép-Kínában a súlyos esőzések okozta áradások miatt

Százezreket telepítettek ki a napok óta tartó, súlyos esőzések okozta áradások miatt Csengcsouban, a közép-kínai Honan tartomány székhelyén – közölte a helyi kormányzat szerdán.

Helyi idő szerint szerda reggel hét óráig a városból mintegy 200 ezer embert költöztettek ki otthonaikból ideiglenes szálláshelyekre.

A város egyik metróvonalát is elöntötte a víz, a szerelvényeken és az alagútban több száz ember rekedt. Helyszíni beszámolók szerint a metrókocsikban a hirtelen felgyülemlett víz a bent rekedt emberek mellkasáig ért. A mentőcsapatok közel ötszáz embert menekítettek ki az elárasztott metróból, de legkevesebb tizenketten vesztették életüket.

Csengcsouban a teljes metróhálózaton leállt a közlekedés. A buszok már ezt megelőzően sem jártak, mivel a városban elektromos buszok közlekednek, ezek működését pedig a súlyos esőzések közepette a hatóságok nem ítélték biztonságosnak.

A városban több helyen akadozó áram- és vízellátásról számoltak be, az egyik csengcsoui kórházban kedd este teljes áramszünet volt. A Global Times kínai lap szerdai cikke szerint mintegy hatszáz, válságos állapotban lévő beteg vár átszállításra.

Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán rendkívül súlyosnak nevezte a helyzetet, és az emberélet, valamint a helyi lakosok vagyonának védelmét jelölte meg a katasztrófavédelmi munka elsődleges céljaként.

A Központi Meteorológiai Intézet szerint a Honan tartományban regisztrált napi csapadékmennyiség történelmi rekordot döntött, a Csengcsouban lezúduló eső pedig az elmúlt hatvan év legsúlyosabbja. Meteorológusok szerint a viharos esőt a kelet-kínai Fucsien tartomány partjaihoz közeledő Jenhua tájfun okozza. Az előrejelzések szerint Honan tartományban csütörtök reggelig folytatódik a súlyos esőzés. Az árvízvédelmi készültséget a legmagasabb szintre emelték szerda reggelre. A katasztrófavédelmi minisztérium hét másik kínai tartományból küldött erősítést – több mint 1800 katonát, 250 mentőcsónakot, valamint árvízvédelmi felszereléseket – a 12 millió lakosú Csengcsouba. A kínai hadsereg pedig további csapatokat küldött, miután fennáll a veszélye, hogy az egyik felázott gát bármelyik pillanatban átszakadhat. A hadsereg központi parancsnoksága kedd este a kínai Twitterként is emlegetett Weibo mikroblogon tette közzé, hogy a Jicsuan megyében fekvő gáton egy húsz méter hosszú repedés jelent meg. A Kína északi részén található Belső-Mongólia Autonóm területen vasárnap már átszakadt két gát a súlyos esőzések miatt.

