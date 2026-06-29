Szlovákia nem vesz részt Ukrajna katonai hiteleinek finanszírozásában

Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait. A kormányfő erről a Szlovák Rádió „Sobotné dialógy” című műsorában beszélt, és jelezte: a jövő heti egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni.

A legfőbb közjogi méltóságok a jövő héten egyeztethetnek a szlovák kormány álláspontjáról a júliusi ankarai NATO-csúcs kapcsán, különös tekintettel az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatásra. Robert Fico (Smer–SD) miniszterelnök közölte: azt szeretné elérni, hogy a Szlovákiát képviselő delegáció ne kapjon felhatalmazást arra, hogy hozzájáruljon az ország részvételéhez az Ukrajna katonai kiadásait finanszírozó hitelekben.

„Ha más országok össze akarnak fogni a háború finanszírozására, azt valószínűleg nem tudjuk megakadályozni. Szlovákia azonban békepárti ország, ezért ezt időben és egyértelműen jelzem: minden tárgyalást úgy fogok vezetni, hogy az Ankarába utazó delegációnak ne legyen lehetősége Szlovákiát bevonni ezekbe a háborús hitelekbe”

– jelentette ki a kormányfő a Szlovák Rádió „Sobotné dialógy” című műsorában.

Fico ismét hangsúlyozta, hogy kabinetje továbbra is a párbeszédet támogatja a fegyveres konfliktus helyett.

„Szlovákia nem fogja finanszírozni Ukrajna katonai kiadásait”

– szögezte le.

Az interjúban külpolitikai kérdések is szóba kerültek. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Szlovákia pályázik az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem állandó tagságára a 2028–2029-es időszakra.

„Örülni fogunk, ha Szlovákia elnyeri a nem állandó tagságot”

– fogalmazott.

Fico egyúttal az ENSZ reformja mellett is állást foglalt. Véleménye szerint a világszervezet jelenleg „gyakorlatilag semmilyen érdemi befolyással nem rendelkezik”, ezért szükségesnek tartja a Biztonsági Tanács állandó tagjainak körének bővítését.

Forrás: Felvidék.ma

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