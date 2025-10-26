Gyilkossági ügy miatt mondott le két szlovén miniszter

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban meggyilkoltak egy férfit – írja a hirado.hu.

Egy embert őrizetbe vettek az ügyben, de a szlovén állami sajtó szerint az áldozatot csoportosan verték agyon roma férfiak. Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői.

Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta ezeket.

A lemondó miniszterek közleményt adtak ki, amelyekben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

Andreja Katic közleményében azt írta: „Egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe. Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát.”

A rendőrség egy 21 éves gyanúsítottat őrizetbe vett, de vizsgálja mások felelősségét is az emberölési ügyben.

Az STA szlovén állami hírügynökség angol nyelvű kiadása szerint az áldozatot egy csoport roma férfi verte agyon egy novo mestói bár előtt. A hírügynökség megjegyezte: a városban „a helyiek egyre inkább veszélyben érzik magukat, mivel úgy érzik, hogy a roma közösség tagjai egyre több bűncselekményt követnek el”.

Közölték emellett azt is, hogy az eset után az ellenzéki politikusok a kormányt hibáztatták a rossz közbiztonsági helyzet miatt: Janez Jansa szlovén ellenzéki vezető egyenesen Golobot szólította fel lemondásra, és egy demonstráció szervezését is kilátásba helyezte a szlovén fővárosban.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Facebook/Siol.net Novice