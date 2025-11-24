A romák emberi jogait sértheti egy Szlovéniában elfogadott új törvény

Fokozódik a nemzetközi nyomás Szlovénián, miután a parlament elfogadta a sokat vitatott Sutar-törvényt. Roma jogvédők szerint a jogszabály kollektív büntetéssel sújt egy teljes kisebbséget, és sérti az alapvető emberi jogokat. Az Európai Bizottság óvatosságra inti Ljubljanát, a háttérben pedig egy brutális gyilkossági ügy és két miniszteri lemondás áll – írja a hirado.hu az Euobserver cikke nyomán.

Komoly felháborodást váltott ki Szlovéniában és Európában is a hétfő este elfogadott új biztonsági Sutar-törvény. Mensur Haliti, a Roma Alapítvány Európáért alelnöke arra szólította fel az Európai Bizottságot, hogy határozottan lépjen fel Ljubljanával szemben.

Mint fogalmazott,

„a jogszabály nemcsak Szlovéniáról szól, hanem arról is, hogy az Európai Unió képes-e belül érvényesíteni azokat az elveket, amelyeket más országoktól megkövetel”.

Haliti szerint a törvény lehetőséget ad egész városrészek biztonsági zónává nyilvánítására, és úgy kezeli a roma közösséget, mint kollektív biztonsági fenyegetést. Állítása szerint ez súlyos alkotmányos és európai jogi kérdéseket vet fel, beleértve a magánszféra védelmét, a megkülönböztetés tilalmát és a tisztességes eljáráshoz való jogot. Mint mondta, attól tart, hogy az EU ezúttal is „csendben marad”, ahogy azt szerinte korábbi esetekben tette.

A kritikusok szerint a törvény kollektív büntetést ró ki a romákra néhány elszigetelt bűncselekmény miatt, erősíti a félelmet, és megnyitja az utat az indokolatlan razziák és fokozott rendőri megfigyelés előtt. Szlovéniában több ezer roma él, akiket közvetlenül érinthet a jogszabály. „A bűnözést kezelni kell, de az arányosság határai fontosak” – mondta Haliti.

Az Európai Bizottság kedden reagált az ügyre. Eva Hrncirová szóvivő kijelentette: a bizottság minden formájú diszkriminációt elutasít, „beleértve a cigányellenességet is”, és felszólította a szlovén hatóságokat, hogy a törvény végrehajtása ne érintsen aránytalanul egyetlen közösséget sem. Hrncirová szerint fontos, hogy a jogszabály alkalmazása ne teremtsen új kiszolgáltatottságot azok számára, akik eleve veszélyeztetettek. A törvény még az államfő aláírására vár.

A jogszabály hátterében a múlt hónapban történt tragédia áll: a 48 éves Ales Sutart egy Novo Mesto-i bár előtt halálra késelték. A gyanú szerint egy 21 éves roma férfi követte el a támadást, az esetet pedig antiroma tiltakozások követték.

Kevesebb mint két héttel később a parlament egyhangúlag fogadta el a Sutar-törvényt.

Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint a jogszabály célja a bűnözés visszaszorítása, nem pedig a roma közösségek felszámolása. „Integrációról nem beszélhetünk, amíg nem számoljuk fel a bűnözést a roma telepeken” – mondta korábban.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyilkosságot követően vasárnap lemondott Andreja Katic igazságügyi és Bostjan Poklukar belügyminiszter. A rendőrségi információk szerint az áldozatot több roma férfi verte halálra, ami a helyi lakosság biztonsági aggodalmait is tovább erősítette.

Az ellenzék a kormányt tette felelőssé a kialakult helyzetért: Janez Jansa ellenzéki vezető Golob lemondását követelte, és tüntetést is kilátásba helyezett Ljubljanában.

Szlovéniában létezik egy uniós akcióterv a romák integrációjára, ám civil szervezetek szerint annak önkéntes jellege és alulfinanszírozottsága miatt eddig kevés kézzelfogható eredmény született. A Sutar-törvény körüli vita így tovább mélyíti a társadalmi feszültségeket, miközben az EU reakciója egyelőre bizonytalan.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Euractiv