Több mint negyedmillióval csökkent a nyilvántartott fegyverek száma Szerbiában

Jelenleg 508 999 bejegyzett lőfegyvert tartanak nyilván Szerbiában, ami több mint negyedmillióval kevesebb a három évvel ezelőtti adatoknál – közölte Ivica Dacic szerb belügyminiszter a parlamentben a fegyverekről és lőszerekről szóló törvényjavaslat ismertetésekor.

A belügyminiszter tájékoztatása szerint az országban 274 890 magánszemély és 1826 jogi személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, emellett 1448 bejegyzett fegyvergyűjtőt is nyilvántartanak.

Ivica Dacic emlékeztetett arra, hogy a 2023 májusában történt iskolai lövöldözés és ámokfutás idején még 766 665 regisztrált lőfegyver volt az országban. A fegyverleadási amnesztiának köszönhetően azóta a fegyverek száma jelentősen csökkent, részben az önkéntes fegyverbeszolgáltatási akcióknak, részben a rendőrségi intézkedéseknek köszönhetően.

A miniszter elmondta, hogy a fegyverbeszolgáltatási akció során a szerbiai állampolgárok 127 787 legálisan tartott és 32 923 illegális fegyvert adtak át a hatóságoknak, míg a rendőrség további 32 047 fegyvert foglalt le. Hozzátette, a jövőben a hatóságok kiemelt feladata az illegálisan tartott fegyverek felkutatása és kivonása lesz, és az ilyen esetekben szigorú büntetéseket fognak alkalmazni.

A kilencvenes évek délszláv háborúi után rengeteg fegyver maradt a civil lakosságnál is, a fegyverleadási amnesztiát megelező hivatalos statisztikák szerint Szerbiában száz lakosra átlagosan 40 lőfegyver jutott.

Forrás: MTI

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