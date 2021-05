Továbbra sem javul a helyzet a Gázai övezetben

Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot csütörtökön, Izrael válaszul a Gázai övezet iszlamista szervezeteinek katonai célpontjait lőtte. Gázából rakétákat lőttek ki az övezet környéki településekre, valamint az ország távolabbi, déli és középső részeire is robbanószerkezetet indítottak. Ezt követően ismét légiriadó volt Tel-Avivban is. Az izraeli gépek továbbra is bombázzák a Gázai övezetet. Sajtóhírek szerint, a Hamász hírszerzőközpontját is sikerült lebombázniuk, ahol a szervezet több tucat ügynöke tartózkodott.

Habár a konfliktus minden év ramadánja alatt kiújul, a mostani szokatlanul sok áldozattal járó összetűzést több tényező is felerősítette. Annak ellenére, hogy a legfrissebb értesülések szerint a Hamász ma éjszaka már csak a Gázai övezetben indított rakétákat, és a két fél között már a tűzszünetről is szó esett, Izrael még nem akarja kezdeményezni a harcok beszüntetését.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a háborús összecsapások hatására a belső nemzetiségi konfliktusok is felerősödtek. Szélsőséges fegyveres nemzetiségi csoportok csapnak össze az utcákon, nemrég már a belbiztonsági szolgálat is bekapcsolódott a rendrakásba.

Georg Spöttle, biztonságpolitikai elemző az M1 Ma reggel című műsorában elmondta:

„Izrael egyelőre nem akar tűzszünetet, továbbra is keményen lép fel a Hamász támadásai ellen. A palesztin aktivistacsoport pedig nyilvánvalóan erre játszik, anyagilag is gyengíteni akarja a Izraelt, hiszen az ország rakétatámadásai iszonyatos pénzbe kerülnek. A Hamász aljas lépésekkelel próbálja meg a sajtóban is kikezdeni az izraeli fellépést. Ezek fényében nem tűnik valószínűnek, hogy a háborús konfliktus hamar véget ér.”

Forrás: hirado.hu