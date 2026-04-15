Trump szerint közel van az iráni háború lezárása

Donald Trump amerikai elnök egy szerdán adásba kerülő interjúban azt nyilatkozta, hogy „nagyon közel van” az Irán elleni háború vége. Az ENSZ főtitkára pedig bizakodóan nyilatkozott az amerikai–iráni tárgyalások várható újraindulásáról.

„Azt hiszem, majdnem vége, igen. Úgy értem, nagyon közel áll a végéhez” – mondta Donald Trump a Fox Business műsorvezetőjének, Maria Bartiromónak, amikor arról kérdezték, hogy „vége” van-e a háborúnak. Az interjú videórészlete az X közösségi médiára került föl.

Előzőleg Bartiromo egy Instagram-videóban azt nyilatkozta, hogy Donald Trump az interjú során többször is múlt időben utalt az iráni háborúra.

A hétvégén tárgyalásokat folytattak a pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban az Irán elleni, február 28-án kezdődött amerikai–izraeli háború végleges lezárásáról, de nem sikerült megállapodni. Az érintett politikusok szerint erőfeszítések folynak egy újabb tárgyalási forduló megtartására.

Donald Trump – aki hétfőn bejelentette, hogy életbe lépett az Egyesült Államok által az iráni kikötők ellen meghirdetett blokád – kedden derűlátóan nyilatkozott az amerikai-iráni tárgyalások újraindításának kilátásaival kapcsolatban. Szerinte azok két napon belül Pakisztánban újraindulhatnak.

António Guterres, az ENSZ főtitkára kedden azt nyilatkozta, hogy nagy valószínűséggel folytatódnak a tárgyalások Washington és Teherán között. A világszervezet vezetője az ENSZ székházában újságíróknak elmondta:

„A jelek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a tárgyalások újraindulnak.”

Közölte továbbá, hogy kedden találkozott Muhammad Isak Dár pakisztáni miniszterelnök-helyettessel és külügyminiszterrel, de a megbeszélésről részleteket nem árult el.

Nyitókép: Donald Trump amerikai elnök

