Tüntetés tört ki Franciaországban a magas üzemanyagárak miatt

Egyre nő a feszültség Franciaországban az elszabaduló üzemanyagárak miatt. Kedden építőmunkások útzárat állítottak fel a nantes-i körgyűrűn, tiltakozásul a drágulás ellen – számolt be róla az Euronews. A demonstrálók szerint az ágazatukat háttérbe szorították, ezért tárgyalásokat követelnek a hatóságoktól.

A munkások úgy látják, hogy a dízel ára meredeken emelkedett, ami a nehéz gazdasági helyzettel és a kedvezőtlen időjárással együtt komoly terhet ró a vállalkozásaikra – közölte a Mandiner.

Sokan arról számoltak be, hogy alig marad nyereségük a munkákon,

mások pedig már

megbízások lemondását is kilátásba helyezték a költségek növekedése miatt.

Közben az Európai Bizottság több javaslatot is megfogalmazott az energiaválság kezelésére, például az otthoni munkavégzés ösztönzését. Ez azonban számos ágazatban, így például az építőiparban nehezen kivitelezhető.

Nyitókép forrása: Sebastien Salom-Gomis / AFP

